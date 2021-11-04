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Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Portekiz ekibinin gollerini Pedro Gonçalves (2), Paulinho ve Sarabia kaydetti. Paulinho'nun golü ise Milos Krasic'ten sonra tarihe geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 12:15
Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Portekiz temsilcisinin tecrübeli yıldızı Beşiktaş karşısında tarihi bir olay yaşadı.

Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0.

Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

KRASIC'TEN SONRA BİR İLK

Milliyet'in derlediği haberde Opta'nın verilerine göre; Paulinho, Şampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.

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