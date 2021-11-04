Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

KRASIC'TEN SONRA BİR İLK

Milliyet'in derlediği haberde Opta'nın verilerine göre; Paulinho, Şampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.