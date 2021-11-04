Sporting Beşiktaş maçında tarihi olay! Eski Fenerbahçeli Milos Krasic'ten sonra...

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Portekiz temsilcisinin tecrübeli yıldızı Beşiktaş karşısında tarihi bir olay yaşadı.
Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı. Portekiz temsilcisinin tecrübeli yıldızı Beşiktaş karşısında tarihi bir olay yaşadı.
Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0.
KRASIC'TEN SONRA BİR İLK
Milliyet'in derlediği haberde Opta'nın verilerine göre; Paulinho, Şampiyonlar Ligi gruplarında Milos Krasic'ten (2009/10) bu yana Beşiktaş filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu oldu.