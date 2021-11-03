Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne nasıl gider? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?

Sporting'e 4-0 yenilen ve yine puanla tanışamayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi macerasında havlu attı. 0 puanla C Grubu'nda son sırada bulunan siyah beyazlı temsilcimiz için Avrupa Ligi ihtimali ise matematiksel olarak bulunuyor.

Zor da olsa, grubu üçüncü tamamlaması halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmaya hak kazanacak.

Peki, Beşiktaş grubu 3. sırada nasıl tamamlar ve Avrupa Ligi'ne kalır?

C GRUBU'NDA KALAN MAÇLAR

5. Hafta:

Beşiktaş-Ajax

Sporting Lizbon-Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax-Sporting Lizbon

Borussia Dortmund-Beşiktaş

MUCİZE GEREKECEK

0 puanla C Grubu'nun son sırasında yer alan Beşiktaş 2 gol attı, 12 gol yedi ve -10 averajı bulunuyor.

Siyah beyazlıların grubu 3. tamamlayabilmesi için kalan iki maçında sahasında Ajax'ı, deplasmanda da Borussia Dortmund'u farklı skorlarla devirmesi gerekiyor. Öte yandan, Dortmund'un diğer maçını da kaybederek 6 puanda kalması şart.

Bu durumda, Beşiktaş ile Dortmund arasındaki genel averaja bakılacak. Bunda da eşitlik olması durumunda deplasmanda atılan gol sayısı Avrupa Ligi'ne giden ekibi belirleyecek.



Kara Kartal, 24 Kasım'da Ajax'ı evinde konuk edecek, 7 Aralık'ta son maçında Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.