Beşiktaş o tweet'i sildi! Galatasaray...

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Hatayspor Beşiktaş maçında, siyah beyazlıların Mehmet Topal ile bulduğu gol, Montero'nun pasif ofsaytta olması nedeniyle hakem Cüneyt Çakır tarafından VAR kontrolü sonrası iptal edilmişti.

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada da benzer bir pozisyon olmuş ancak Morutan'ın golü geçerli sayılmıştı.



Bunun üzerine Beşiktaş twitter hesabından 'adalet' paylaşımı yapmıştı.

2019-20 sezonunda oynanan Konyaspor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekip benzer bir gole imza atmış ancak pasif ofsayt nedeniyle gol iptal edilmişti. Birçok tartışmayı beraberinde getiren bu karar sonra Beşiktaş resmi twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, IFAB kuralını hatırlatmış ve "Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynanmasını engellerse" golün iptal edileceğini belirtmişti. Kartaş, 24 Kasım 2019 tarihinde attığı o tweet'i sildi.