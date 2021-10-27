İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisine Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mağlubiyeti de eklenince Beşiktaş için derbinin önemi oldukça artmıştı. Futbolcuların üzerindeki baskıyı azaltmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı öncesi soyunma odasındaki toplantıda kurduğu cümlelerle tüm baskıyı oyuncularından aldı.
SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI
Sabah'ın haberine göre, Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam. Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi.
Futbolculuk yıllarında hocalığını yapan Fatih Terim'i deviren Sergen Yalçın, 3 puan sonrası soyunma odasında oyuncularıyla galibiyet eğlencesine katıldı.