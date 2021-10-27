Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 10. haftasında kritik bir virajı geçti ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş camiasında dev zaferin sevinci devam ederken, Sergen Yalçın'ın kritik sözünün kazanılan maçta önem kazandığı ifade edildi. Yalçın öğrencilerinde, “Sadece futbol oynamaya odaklanın. Biz kaliteli oyuncuları olan bir takımız. Kaybedersek sorumluluk benim” dedi ve oyuncularının kafalarını rahatlattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

Süper Lig'deki Başakşehir yenilgisine Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting mağlubiyeti de eklenince Beşiktaş için derbinin önemi oldukça artmıştı. Futbolcuların üzerindeki baskıyı azaltmak da teknik direktör Sergen Yalçın'a düştü. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı öncesi soyunma odasındaki toplantıda kurduğu cümlelerle tüm baskıyı oyuncularından aldı.

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

SOYUNMA ODASINDA EĞLENCEYE KATILDI
Sabah'ın haberine göre, Yalçın'ın kilit sözü, "Siz çıkın oynayın, kaybedersek de tüm sorumluluk bende" oldu. 48 yaşındaki hoca, sözlerinin devamında, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Benim size inancım tam. Sadece iyi futbol oynamaya odaklanın, başka bir şey düşünmeyin. Biz kendi planlarımızı uygularsak, mücadele edersek bu maçın kazananı oluruz" dedi.

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

Futbolculuk yıllarında hocalığını yapan Fatih Terim'i deviren Sergen Yalçın, 3 puan sonrası soyunma odasında oyuncularıyla galibiyet eğlencesine katıldı.

İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinde zaferi getiren sözler! Sergen Yalçın'dan...

TECİHLER TAM İSABET
Sergen Yalçın'ın derbi kadrosunda Umut Meraş ve Necip Uysal isimleri sürpriz olarak nitelendirilmişti. Ancak iki oyuncunun performansı hocanın tercihlerinde tam isabet sağladığını gösterdi. Umut'un Hatayspor karşısında da 11'de görev alacağı belirtildi. Kaptan Necip ise maç sonu sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu el verdiği takdirde yeniden 11'de forma giymesi bekleniyor.

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