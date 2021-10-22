Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Fırat Aydınus, iki takım arasında oynanan maçlarda 9. kez düdük çalacak. Aydınus'un yönettiği geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez kazanan taraf oldu, 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.

OLAYLI MAÇI YÖNETMİŞTİ

Aydınus, Süper Lig'de 2013-14 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan olaylı Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetmişti. Karşılaşmada G.Saray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, Beşiktaş'lı taraftarlar sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti. Konuyla ilgili TFF, G.Saray'ı hükmen 3-0 galip ilan etme kararı almıştı.