Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın: Yaptık yine yaparız!

SAKATLIKLAR BEL BÜKTÜ
Ligdeki Altay ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında ilk 11 kurmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın, yedek kulübesine altyapı oyuncularını oturtmak zorunda kaldı.. Başakşehir maçıyla birlikte sakatlık yaşayan bir çok oyuncu geri dönse de oyuncular henüz maç temposu ve ritmini bulamadığı için istenilen skorlara ulaşılamadı. Çifte kupalı geçen sezona da kötü girdiklerini hatırlatan Sergen Yalçın ve oyuncuları bu kayıplardan sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerine güvenilmesi istedi her defasında taraftardan.
YILMADAN SAVAŞACAĞIZ
Başarılı teknik adam, şimdi de futbolculardan aynı kararlılığı göstermelerini istedi. Geçen sezon da benzer bir dönem yaşadıklarını ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını belirten siyah-beyazlıların hocası, "Futbolda inişler gibi çıkışların da olacağını herkese gösterdik. Kolay olmadı ama başardık. Bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine yılmayacağız, savaşacağız ve istediğimizi alacağız. Ben inanıyorum, sizin de inanmanızı istiyorum. Bunu yine yapabiliriz, inanın yeter" ifadelerini kullandı.