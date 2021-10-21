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Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın: Yaptık yine yaparız!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçında puanla tanışamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kötü gidişatı değiştireceklerine inanıyor. Geçtiğimiz sezon da benzer bir dönem yaşayan siyah-beyazlıların başarılı hocası, "Futbolda inişler gibi çıkışların da olabileceğini herkese gösterdik. Bunu yine yapabiliriz, inanın yeter" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş haberleri | Sergen Yalçın: Yaptık yine yaparız!
Beşiktaş'ta Sporting Lizbon karışışında alınan yenilginin üzüntüsü sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın ise takımını yeniden ayağa kaldırmak için hemen kolları sıvadı. Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, son bir ayda sadece 1 galibiyet alabildi. Siyah - beyazlılar bu süreçte 4 lig maçı ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Beşiktaş bu 7 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet alabildi. Beşiktaş'ın son 1 aydaki kötü gidişatında takımı neredeyse tüm as oyuncularının sakatlık yaşaması büyük etkendi.

SAKATLIKLAR BEL BÜKTÜ

Ligdeki Altay ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçlarında ilk 11 kurmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın, yedek kulübesine altyapı oyuncularını oturtmak zorunda kaldı.. Başakşehir maçıyla birlikte sakatlık yaşayan bir çok oyuncu geri dönse de oyuncular henüz maç temposu ve ritmini bulamadığı için istenilen skorlara ulaşılamadı. Çifte kupalı geçen sezona da kötü girdiklerini hatırlatan Sergen Yalçın ve oyuncuları bu kayıplardan sonra yaptıkları açıklamalarda kendilerine güvenilmesi istedi her defasında taraftardan.

YILMADAN SAVAŞACAĞIZ

Başarılı teknik adam, şimdi de futbolculardan aynı kararlılığı göstermelerini istedi. Geçen sezon da benzer bir dönem yaşadıklarını ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını belirten siyah-beyazlıların hocası, "Futbolda inişler gibi çıkışların da olacağını herkese gösterdik. Kolay olmadı ama başardık. Bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıyayız. Ama yine yılmayacağız, savaşacağız ve istediğimizi alacağız. Ben inanıyorum, sizin de inanmanızı istiyorum. Bunu yine yapabiliriz, inanın yeter" ifadelerini kullandı.

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