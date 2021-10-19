Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ŞİFRESİZ CANLI hangi kanallarda yayınlanacak? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçını canlı izle...

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ŞİFRESİZ CANLI hangi kanallarda yayınlanacak? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçını canlı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kazanarak yükselişe geçmek ve ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Kritik maç öncesinde futbolseverler arama motorlarında, "Beşiktaş Sporting maçını canlı izle!, Beşiktaş maçını izle, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını CANLI ŞİFRESİZ yayınlayan kanallar hangileri?" gibi sorgular yapılıyor. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 10:07
Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı ŞİFRESİZ CANLI hangi kanallarda yayınlanacak? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçını canlı izle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Beşiktaş Park'ta kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Kartal, Ajax ve Dortmund'a 3'er puan bırakmıştı. 3. maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı 19 Ekim Salı günü saat 19:45'te Exxen'de ve Azerbaycan televizyonu CBC Sport'ta canlı yayınlanacak.

SON DAKİKA