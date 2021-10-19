Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı CANLI ŞİFRESİZ hangi kanaldan izlenir? Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanal var mı? CBC Sport nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, 19 Ekim Salı günü Beşiktaş Park'ta kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Grupta henüz galibiyeti olmayan Kartal, Ajax ve Dortmund'a 3'er puan bırakmıştı. 3. maçında Sporting'i konuk edecek olan Beşiktaş kazanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar hangileri? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı 19 Ekim Salı günü saat 19:45'te Exxen'de ve Azerbaycan televizyonu CBC Sport'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SPORTING MAÇI ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin.