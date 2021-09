SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu: Planımızı hazırladık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve siyah beyazlıların yıldız ismi Oğuzhan Özyakup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İşte o sözler...



SERGEN YALÇIN: Beşiktaş camiası zor bir süreçten geçiyor. Elimizdeki kadro ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Burası en üst seviye. Burada mücadele etmek kolay değil, zor. Yarın da çok zor bir maça çıkacağız. Genç, atletik ve çabuk oynayan bir takımla karşılaşacağız. Tabi biz de ona göre elimizdeki oyuncular ile bir plan hazırladık, ona göre oynayacağız.



Serdar Saatçı'nın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz.



Bu seviyede maç oynamak zor. Eksikler futbolun içinde var ama geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Normalde olması gereken eksiklerin çok yukarısındayız şu an. 11-12 oyuncumuzu kullanamıyoruz.



"NORMAL OYUNUMUZUN DIŞINDA OYNAYACAĞIZ"

Ajax'a karşı normal oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü, işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergileyeceğiz. Umarım oyuncularımız bunu becerebilir.



Hep eksikleri konuşuyoruz. Olan oyuncuların üstüne kafa yorsak bence çok daha iyi olur. Burada olup da oynamayacak durumda olan oyuncu yok.



"MİLLİ ARA SONRASI SAKAT OYUNCULAR DÖNECEK"

Eksik olan oyuncularımızı yarın ve Sivasspor maçında kullanmayı düşünmüyoruz. Sonra zaten 15 günlük bir ara var. Sağlıklı şekilde oyuncularımızı geri döndürmeyi düşünüyoruz. Mehmet Topal haricinde bütün oyuncularımızın milli aradan sonra sağlıklı şekilde döneceğini düşünüyoruz.



Yarın için eksilerimiz zaten belli. Bu seviyede ilk defa oynayacak genç oyuncularımız var. Böyle bir maçta forma giymek ve bu tecrübeyi yaşamak bütün oyuncularım için çok büyük bir şans. Oynayacak genç oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler.



Oyun içerisinde neler olur, skor ne olur bunu gerçekten kestirmek zor. Yarın neler olacağını göreceğiz.



OĞUZHAN ÖZYAKUP: Son maçta ufak bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Önemli eksikler var bunun farkındayız ama elimizde olan her futbolcuya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapacağız. Umarım yarın iyi bir futbol ve skorla buradan ayrılırız.



Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir yer. Bunu yarın fırsata çevirebiliriz. Eksilerimiz var ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız.