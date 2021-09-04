Yönetim zamanla yarıştı

Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan kiraladığı Pjanic'i, Şampiyonlar Ligi listesine yazdırabilmek için adeta zamanla yarıştı. Saat 21.14'e KAP'a görüşmeler başkanlığı açıklaması geldi. Havalimanında, Ghezzal transferindeki moto-kuryeli ekip bu kez arabayla zamana karşı bir yarış içine girdi. Oyuncu 22.40'ta Sarajevo'dan İstanbul'a indi ve 23.15'te sağlık kontrolü için hastaneye ulaşıldı. 23.40'ta TFF Tescil Bürosuna yola gidildi. Yapılan yazışmalar ve atılan imzaların ardından 00:52'te KAP'a Pjanic ile 1 senelik kiralık anlaşmanın yapıldığı ve oyuncuya senelik 2 milyon 750 bin euro ödeneceği açıklandı.