Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

RONY LOPES Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Rony Lopes için devrede olduğu iddia edildi. Brezilya asıllı yıldız kanat, geride bıraktığımız sezonu Nice'te kiralık olarak geçirmiş ardından Sevilla'ya dönmüştü.

DIEGO COSTA Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki yıllık ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü. iki sezon için toplam 8 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya kadar indi.