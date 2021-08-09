Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:19
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'i kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar oyuncunun kulübü Leicester City ile büyük oranda anlaştı. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu seyrediyor. Galatasaray'ın da talip olduğu Mert için yakın zamanda resmi girişimler gerçekleşecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

CENK TOSUN

Liverpool Echo'ya göre sezon öncesi bir dakika bile forma giymeyen Cenk Tosun, Rafa Benitez'in planlarında yer almıyor. Siyah-beyazlılar, Everton'un Cenk'le ilgili son kararının ardından bu transferle ilgili girişimlere yeniden başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Uruguaylı stoper Diego Godin, Cagliari ile yaptığı görüşmede maaşından taviz vermedi. İtalyan ekibi, Godin'in Beşiktaş'a transferine izin verdi ve iş imzaya kaldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

MICHY BATSHUAYI

Siyah beyazlılar, golcü transferi için kolları sıvadı. Buna göre Beşiktaş, Chelsea'nin Lukaku'yu almasıyla beraber iyice gözden düşen Batshuayi için teklif hazırlığına başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

RONY LOPES

Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Rony Lopes için devrede olduğu iddia edildi. Brezilya asıllı yıldız kanat, geride bıraktığımız sezonu Nice'te kiralık olarak geçirmiş ardından Sevilla'ya dönmüştü.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki yıllık ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü. iki sezon için toplam 8 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya kadar indi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Batshuayi , Rony Lopes, Radja Nainggolan... | BJK haberleri

RADJA NAINGGOLAN

Sport İtalia'nın haberine göre, Beşiktaş, Nianggolan'ın transferi için menajeriyle görüştü. Ancak oyuncu Cagliari'nin Inter ile temasa geçmesini bekliyor.

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