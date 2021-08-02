Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken Valentin Rosier, takımla birlikte yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.