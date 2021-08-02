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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk antrenmanına çıktı

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Kayserispor ile yaptığı hazırlık maçının ardından yeniden çalışmalar başladı. 1 günlük aranın ardından yeniden topbaşı yapan siyah-beyazlılarda Sporting Lizbon'dan transfer edilen Valentin Rosier de takımla yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı. İşte Beşiktaş'ın idmanından kareler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:02
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam ederken Valentin Rosier, takımla birlikte yeni sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk antrenmanına çıktı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk antrenmanına çıktı

Kondisyon koşuları, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Valentin Rosier ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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