Kara Kartal'ın yeni transferi Mehmet Topal, ayağının tozuyla iddialı açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki ön libero, şampiyon bir takıma geldiğini belirterek "Buraya oturmaya gelmedim. Şampiyon bir takıma, şampiyon olmuş bir kadroya katıldım. İddialı oyunculardan kurulu bir yere geldim. Tabii ki forma giymek için geldim. Kulübede kalmamak için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı. Mehmet Topal, "Şampiyonluk için Beşiktaş'tayım" dedi. Topal ayrıca "Başakşehir'deyken Sergen hocam beni birkaç defa istemişti. Ama gelmek nasip olmamamıştı. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Elimizden geldiğince büyük hizmetler verip camiamıza layık olmaya çalışırız" şeklinde konuştu.

TARAFTAR İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM

Topal, Beşiktaş taraftarına da methiyeler dizdi. Tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş taraftarı Avrupa'da isim yapmış bir taraftar. Daha önce hep rakip olarak karşılarına çıktım şimdi onların desteğiyle oynayacak olmak heyecan verici" dedi.