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Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan'ı resmen kadrosuna kattığını açıkladı. Öte yandan Salih Uçan, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 21:19
Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan Salih'in; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

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