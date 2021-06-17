Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta imzalar yolda! Kenan Karaman, Besar Gudjufi, Salih Uçan...

Son dakika transfer haberleri: 'ta imzalar yolda! , Besar Gudjufi, ...

Teknik direktör 'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varan , deneyimli teknik adamla imzaları attıktan sonra transferleri de peş peşe açıklayacak. , Besar Gudjufi ve ’a imza attıracak olan siyah-beyazlıların, ve Ghezzal'de de mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta imzalar yolda! Kenan Karaman, Besar Gudjufi, Salih Uçan...
Teknik direktör 'la sözleşme uzatmaya hazırlanan , transfere de bu imzanın ardından hız verecek. Her konuda anlaşmaya varılan Gudjufi ve 'ı resmen duyuracak olan siyah-beyazlılar, prensipte el sıkıştığı 'la da transfere son şeklini verip imzayı atacak. ile için anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu transferi de sonlandırmaya çok yakın. Yönetim, geçtiğimiz sezonun yıldızı Ghezzal için ise 'la masaya oturarak son teklifini iletecek ve onay bekleyecek. Bu arada İç transferde ve 'nın sözleşmesini uzatmayı kararlaştıran Beşiktaş, için ise Sergen Yalçın'ın görüşüne göre hareket edecek.
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