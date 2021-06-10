Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong...

Son dakika spor haberleri: İşte transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika transfer haberleri... 'ta transfer harekatı sürüyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan 'da listeye yeni isimler katıldı. Kanat, forvet, orta saha ve stoper almak isteniyor. , , gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:21
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

Son şampiyon , gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

" ve henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

'a transfer olabilmek için direnen için resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

ERKAN EYİBİL ELDEN KAÇTI!

'ın ilgilendiği Erkan Eyibil'edn 'a kötü haber geldi. Antalyaspor, Ümit Milli futbolcu Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

GEDSON FERNANDES

Mensah'tan memnun kalmayan ve opsiyonunu kullanmayacak olan , 'ın geçtiğimiz sezon 'dan kiraladığı 'in peşinde. Beşiktaş Başkanı bu transfer hakkında, "Fernandes gündemimizde yok ancak bu olmayacağı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

AHMED HASSAN

Forvet hattını genişletmek isteyen 'da son olarak listeye Ahmed Hassan eklendi. Mısır basını 'ın Olimpiakos forması giyen Ahmed Hassan için girişimlere başladığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

KOLO MUANI

'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Guani için devreye giren 2 takım çekildi. Beşiktaş masadaki tek takım olarak görüşmeleri sürdürüyor. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

JONAS SVENSSON

Rosier için Sporting Lisbon ile görüşmelerini sürdüren , aksi bir durum olması halinde alternatifini hazırda tutuyor. Beşiktaş, AZ Alkmaar forması giyen Jonas Svensson'u gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

DIEGO COSTA

, gelecek sezon transfer tahminlerini sürdürüyor. forvet arayışlarını sürdüren , ile ilgileniyor. Costa'nın menajeri açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar ligi faktörü sebebiyle, önceliğin Beşiktaş'ta olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

LUUK DE JONG

Birçok yıldız forvet ile görüşen yönetimi, 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerilen için menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı. 5 milyon euro para kazanan De Jong için Beşiktaş 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2.5-3 milyon euro barajını zorlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Alex Teixeira, Luuk De Jong... | BJK haberleri...

ALEX TEIXEIRA

'ın olumlu rapor verdiği için girişimler yeniden başladı. Bonservisi elinde olan yıldız için tüm imkanları seferber eden , 31 yaşındaki oyuncu ile pazarlıklarını sürdürüyor.

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