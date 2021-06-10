LUUK DE JONG

Birçok yıldız forvet ile görüşen Beşiktaş yönetimi, 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerilen Luuk De Jong için menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı. 5 milyon euro para kazanan De Jong için Beşiktaş 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2.5-3 milyon euro barajını zorlayacak.