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Son dakika haberi | 'dan itiraf: Beşiktaş sayesinde...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların 2020-2021 sezonu şampiyonluğunda oynadığı futbol, attığı goller ve yaptığı asistlerle büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız , Beşiktaş'taki geleceğine dair ülkesinin devlet kanalına konuştu. Şu anda kampında bulunan Ghezzal verdiği röportajda, yakaladığı başarı ve kariyerindeki yükselişin sebebinin Beşiktaş olduğunu ifade etti ve "Milli takıma çağrılmam mutluluk verici. Bunu da Beşiktaş'a borçluyum" şeklinde konuştu. İşte başarılı yıldızın açıklamaları.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:03
Son dakika Beşiktaş haberi | Rachid Ghezzal'dan itiraf: Beşiktaş sayesinde...

'ın Cezayirli futbolcusu , ülkesinin devlet kanalına özel açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Ben de diğerleri gibi milli takımda olmayı isteyen bir oyuncuyum. Ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

"BEŞİKTAŞ SAYESİNDE..."
Ghezzal, konuşmasının devamında, "Her oyuncu, milli takıma gelmek için kendi takımında elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Ben de, milli takımda oynamayı Beşiktaş'a borçluyum." dedi.

Rachid Ghezzal bu sezon Beşiktaş formasıyla 35 müsabakada rol alırken, 8 gol 18 asist yapmıştı.


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