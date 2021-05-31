Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile iş birliği anlaşması yaptı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, 'nın ile iş birliği anlaşması yaptı

, 'nın ile futbol altyapı ve spor okulu alanlarında iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:25
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Kosova'nın 2 Korriku Futbol Kulübü ile iş birliği anlaşması yaptı

, 'nın ile futbol altyapı ve spor okulu alanlarında iş birliği anlaşması yapıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan iş birliği anlaşmasıyla futbol akademi antrenörlerimiz ve spor okulu yetkililerimiz, 2 Korriku Futbol Kulübünün futbol okullarında incelemelerde bulunacak, 'de yeni spor okulları açılması için gereken desteği verecek ve aynı zamanda yetenekli Türk ve Kosovalı futbolcular keşfedilerek kulübümüze kazandırılacak." denildi.

İş birliği anlaşmasının, Beşiktaş Kulübü Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Korriku Futbol Kulübünün Başkanı 'nin katılımıyla 'da gerçekleştirildiği kaydedildi.



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