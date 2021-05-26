Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin, Sabah Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Şahin'in sözlerinden öne çıkanlar...
Atiba, 38 yaşında olmasına rağmen müthiş oynuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün. Bazen biz idmanları akşam düşünüyoruz, o sabah istiyor. 'Aileme gideyim' diyor. Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye. Teknik ekibe de alınabilir, her türlü bilgisinden yararlanılabilir.
Sezonu iki kupayla tamamladınız. Şimdi sıradaki hedefiniz nedir?
Futbolcuyken oynadığınız kulüpte dönüp antrenör olarak başarı kazanmak ayrı bir zevk. Futbolda hedef bitmez. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Başarılara süreklilik kazandırmak istiyoruz. Çok çalışacağız, bütün kupalara adayız. Dün dündür, bitmiştir. Artık bugünün hedefine bakacağız.