Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Son dakika spor haberi: yardımcı antrenörü 'den 'le ilgili flaş itiraf!

Son dakika spor haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta yardımcı antrenör , takımın Kanadalı golcüsü 'le ilgili flaş bir itirafta bulundu. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:34
Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan 'ta yardımcı antrenör , Sabah Gazetesi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Şahin'in sözlerinden öne çıkanlar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Atiba, 38 yaşında olmasına rağmen müthiş oynuyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Analizlerde takımın Josef ile birlikte en çok koşan oyuncusu oluyor. Çok özel bir oyuncu. Bence Türkiye'ye gelmiş, kendi mevkiinin en iyi oyuncusu. Aile yaşantısı da çok düzgün. Bazen biz idmanları akşam düşünüyoruz, o sabah istiyor. 'Aileme gideyim' diyor. Ben de takılıyorum ona, 'Hanımından izin al da idmana gel' diye. Teknik ekibe de alınabilir, her türlü bilgisinden yararlanılabilir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Sezonu iki kupayla tamamladınız. Şimdi sıradaki hedefiniz nedir?

Futbolcuyken oynadığınız kulüpte dönüp antrenör olarak başarı kazanmak ayrı bir zevk. Futbolda hedef bitmez. Süper Kupa'yı da kazanmak istiyoruz. Başarılara süreklilik kazandırmak istiyoruz. Çok çalışacağız, bütün kupalara adayız. Dün dündür, bitmiştir. Artık bugünün hedefine bakacağız.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Bu sezon birçok oyuncunun performansı öne çıktı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Larin sezon başı gitsin kalsın, yedekten kullanırız vs. diye konuşulan oyuncuydu ama sonra işler değişti. Larin'in bize performans vermesi sol açıkta oldu. Santrforda aynı etkiyi veremiyor, yüzü dönük daha iyi oynuyor. Bu sene bütün oyunculardan katkı aldık ve bu da bizi başarıya götürdü. Oynamayan oyuncudan esas katkıyı alırsanız şampiyonlukta büyük aday olursunuz. Oynayan oyuncunun zaten performansı bellidir, onların formsuzluğunda yerine oynattığınız oyuncu aynı katkıyı sağlamazsa tökezlersiniz.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin'den Cyle Larin'le ilgili flaş itiraf!

Takım içinde sezon başındaki beklentiyle, sezon sonu geldiği nokta değerlendirilirse, sizi en çok şaşırtan oyuncu kim oldu?

Açıkçası oyuncularımızı çok fazla ayırt etmek istemiyorum ama 'sezon başı düşündüğünüzle sezon sonu size performans verenlerden' derseniz, kesinlikle Larin derim. Sezon başı ne bizlerin ne başkasının beklemediği bir performans verdi.

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