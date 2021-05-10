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Son dakika spor haberleri: 'ta Aboubakar krizi! "5 dakika oyna bari"

'ta son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giymeyen 'ın yeni sözleşme istediği için bilerek oynamadığı iddia edildi. golcünün bu tavrına oldukça sinirlenen Beşiktaşlı yöneticilerin, "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" diyerek sitemde bulundukları öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:22
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar krizi! "5 dakika oyna bari"

'de son 2 maçından 4 puan alması halinde şampiyonluğa uzanacak olan 'ta Aboubakar krizi büyüyor. Üstü üste gelen kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş'ta oyuncu eleştirilerin hedefi haline geldi. maçında golcü eksikliğinden dolayı takımın hücumda varlık gösterememesi üzerine yönetimde Aboubakar'a büyük bir tepki oluştu.

MR SONUÇLARI İYİ AMA...
Bir maç daha oynaması durumunda mevcut sözleşmesi otomatikman yenilenecek olan Kamerunlu yıldızın daha iyi şartlarda bir sözleşme istediği için sakatlığını bahane ettiğinden şüpheleniliyordu. Galatasaray derbisi öncesi çekilen MR'ında iyileşme görülmesine rağmen "Riske girmek istemiyorum" diyen Aboubakar'ın bu sözleri bardağı taşırdı.

"BEŞ DAKİKA DA OLSA ÇIKIP OYNAR"
Yönetimde 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini yenilemek istemeyenlerin bile olduğu öğrenildi. 'nin haberine göre; Başkan 'nin "Önümüzdeki yıl da bizimle olacak" dediği Kamerunlu oyuncu için, şimdilerde bazı yöneticiler "Aboubakar'a en zor zamanında kucak açtık ama o Beşiktaş'ı en çok ihtiyaç duyulan zamanda yalnız bıraktı. İddiaların gerçek olmadığını göstermek istiyorsa ilk maçta beş dakika da olsa çıkıp oynar" sözlerini kullanıyor.

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