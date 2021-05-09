Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

Son dakika spor haberi: 'ta kalan maçlarda oynayacak mı?

'in 40. haftasında deplasmanda 'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. 41. haftada sahasında 'ü ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda belirsizliği ise devam ediyor. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 13:18 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 13:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

ekiplerinden 'ta sakatlığı süren Vincent 'ın ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-1 kaybedilen maçının ardından verdiği röportajda sakat oyuncular hakkında kendisine yöneltilen soruya net bir cevap verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

Başarılı çalıştırıcı, "Salı günü N'Koudou'nun dönme ihtimali var, diğer oyuncularımızın döneceğini sanmıyorum" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

Tedavisi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun ligin kalan haftalarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

"ABOUBAKAR AĞRIM VAR DİYOR"

Asbaşkanı Emre Kocadağ, mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada Vincent Abobuakar'ın son duruma dair konuşmuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

Kocadağ, "'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.'' dedi.

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