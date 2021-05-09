Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar kalan maçlarda oynayacak mı?

Kocadağ, "Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.'' dedi.