Şampiyonluk gelebilir!

Beşiktaş, bu akşam G.Saray'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Son 3 haftaya girilirken heyecanın yoğun şekilde yaşandığı Süper Lig'de sezonun düğümü bu hafta çözülebilir. Galataray'ın 6, F.Bahçe'nin 5 puan önünde bulunan siyah-beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve daha fazlası puan farkı yapması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimalleri:

Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da berabere kalırsa şampiyon.

Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şampiyon.

Beşiktaş; Galatasaray ile berabere kalırsa ve Fenerbahçe ise Ankara'da mağlubiyet yaşarsa şampiyon.

Bu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın, G.Saray'a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu arada ilk maçta G.Saray'ı 2-0 yenen Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi halinde farkın 1'den fazla olmaması gerekecek.