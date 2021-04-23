Beşiktaş'ta Larin şoku

Sivas maçında sakatlanarak oyundan çıkan Larin'den kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve dünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun Kayseri maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
Sivas maçında sakatlanarak oyundan çıkan Larin'den kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve dünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun Kayseri maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Sezonu kapatan Cenk Tosun ve iki hafta sahalardan uzak kalacak olan Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanmasının ardından siyah-beyazlı ekipte sakat forvet sayısı 3'e yükseldi, üç ismin de forvet olması Yalçın'ı sıkıntıya soktu.