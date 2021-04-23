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'ta şoku

maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'den kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve dünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Larin şoku
maçında sakatlanarak oyundan çıkan 'den kötü haber geldi. Arka adalesinde çekme olan ve dünkü antrenmana katılmayan Kanadalı futbolcunun maçına yetişme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Sezonu kapatan ve iki hafta sahalardan uzak kalacak olan 'ın ardından Larin'in de sakatlanmasının ardından siyah-beyazlı ekipte sakat forvet sayısı 3'e yükseldi, üç ismin de forvet olması Yalçın'ı sıkıntıya soktu.
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