Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş'ın Sivasspor'la 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı!

Son bölümde Larin sakatlanınca Beşiktaş benim önerdiğim sisteme zorunlu olarak döndü… Ligin kalan bölümünde Abubokar'ın olmadığı maçlarda yeni fikirlere açık olmak gerek çünkü aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemek akıllıca olmaz… Beşiktaş zorlu deplasmandan bir puanla döndü. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı üç-dört (ikili averaj) olarak netleşirken, Galatasaray'la aradaki fark da bugün belli olacak… Ligin boyu kısaldı… Yeni bir bakış açısıyla gol kısırlığına çare bulan bir Beşiktaş bu şampiyonluğu kimseye kaptırmaz.

Siyah-beyazlılar son hafta sakatlığından dolayı oynamayan Aboubakar'ın dönmesiyle ideal kadrosuyla Sivas deplasmanında oyuna başladılar. Yalnız ilk 45 dakika hücum üretkenliği hiç yoktu. Hiçbir hücum oyuncusunun performansı ne bireysel, ne de grup halinde yeterli değildi. Sorumluluk almadılar, oyuna ağırlıklarını istedikleri kadar koyamadıkları gibi almadıkları sorumlulukla da rakip yarı alanda ve ceza sahası içinde hücum organizasyonları çok yetersiz kaldı. Bir de buna orta saha tercihi Sergen hocanın Atiba, Josef, Dorukhan olunca 3 tane defansif oyuncuyla oynamak isteyince buradaki sıkıntı daha da büyüdü.

Ljajic, ne kadar iyi olmasa da saha içindeki oyun görüşü olan, rakip yarı alanda takımı oynatabilecek ve takımını oraya yerleştirebilecek beceriye sahip bir oyuncu. Sergen hocanın yaptığı orta saha tercihi, rakip takımın orta sahası çok güçlü olup, topa sahip olup, oyuna hükmeder; topu rakipten kazanmak için de hem koşup mücadele eden, hem de ikili mücadelelerde üçlü bir ota saha tercihi yapabilirsiniz. Ama Sivasspor'un orta sahası bu özelliklere sahip bir takım değil. Aynı zamanda takım olarak da oynadıkları oyun; direkt hücuma çıkan, yeri geldiğinde orta sahayı da çok hızlı geçen, genel oyununda zaten ligde orta sahayı çok çabuk pas edip, direkt hücum yapan, o hızlı hücum ve geçişlerle de goller bulan ve gol pozisyonları üreten bir takım.