Haberler Beşiktaş ‘Başımızı dik tutmalıyız’

‘Başımızı dik tutmalıyız’

, “Buraya getiren bizdik, devamını da getirecek olan biziz. Bir galibiyet çok şeyi düzeltecek” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:13
‘Başımızı dik tutmalıyız’
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'ın kaptanı , maçı sonrası önemli mesajlar verdi. 'ın tecrübeli ismi, "Milli maçlardan sonra kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Sivasspor da formda olan bir takım ama biz de Beşiktaş'ız. 3 puan için geldik ama bir puanla döndük. Yaratıcılık eksikliğimiz vardı. Kalan 6 maç 6 final anlamına geliyor. Savaşmaya devam edeceğiz. Biz de gidişattan memnun değiliz ve bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Skor bulmanın yollarını aramamız gerekiyor. Çünkü biz buraya getirdik. Bunu devam ettirecek olan da biziz. Başımızı dik tutmalıyız, inanmalıyız" diye konuştu.

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