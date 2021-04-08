BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyetin ardından bir hayli mutluydu. Öğrencilerini tebrik ederek sözlerine başlayan Yalçın, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Maçtan önce de reaksiyon reaksiyon göstermemiz gerektiğini söylemiştim. Ciddi bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştular. Zevkli bir müsabaka oldu. Dersimize iyi çalıştık. Atılan goller dışında pozisyonumuz da vardı" dedi.

GENÇ hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Tekrar lige dönüş yaptık. Kasımpaşa maçında çok kötü yakalandık. O mağlubiyet, camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda giderken alınan yenilgi iyidir. İnsanın kendisine gelmesini sağlar. Kasımpaşa mağlubiyeti bize iyi geldi! Nasıl oynamamız, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini hatırlattı. İnşallah sakatlar en kısa sürede düzelir. Erzurumspor'dan sonra kalan 8 haftalık bölüme tam kadro girmeyi umut ediyoruz."