Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan oyunculara uyarı! "İşinize bakın"

Fenerahçe derbisi sonrası hakem Halil Umut Meler'in, MHK tarafından bu kez de Kasımpaşa maçına atanması hem Beşiktaş camiası hem taraftarlar hem de futbol kamuoyunda infial yaratırken, teknik direktör Sergen Yalçın işe farklı bir noktadan el koydu. Tecrübeli hoca, sezon başından bu yana yaptığı motivasyon konuşmalarının bir benzerini bu kez Halil Umut Meler üzerinden yaptı. Talebelerine gündemdeki tartışmalarla ilgilenmemeleri gerektiğini söyleyen Yalçın'ın "Siz futbolcusunuz, sizin işiniz sahada. Bu tür şeylere kulaklarınızı kapatın. Bunlar yönetimin işi, sizin işinizse sahada kazanmak" dediği kaydedildi.

FORMAMIZ GÜÇLÜDÜR

Siyah-Beyazlı çalıştırıcının ayrıca "Siz oyununu oynadığınız zaman sadece rakibi değil, size karşı olan herkesi yenersiniz. Çıkın, futbolunuzu ortaya koyun. Bu ligde sizden daha iyi bir takım varsa bunu ispat etmeli, ama en iyi bizsek biz bunu ispat etmeliyiz" sözleriyle oyuncuları motive ettiği gelen haberler arasında. Öte yandan üst üste gelen sakatlıklara da değinen usta hocanın "Daha önce de buna benzer eksiklerimiz oldu. Birileri çıkar oynar. Üstesinden gelip başarılı sonuçlar almıştık, yine yaparız. Bu formanın gücünü kimse yabana atmasın" diyerek oyuncular arasındaki rekabeti ateşlediği öğrenildi.

TECRÜBENİZİ GÖSTERİN

Yalçın'ın antrenman sonrası da bazı isimlerle kısa görüşmeler yaptığı bildirildi. Yalçın'ın konuştuğu isimlerin de Atiba, Josef ve Larin olduğu öğrenildi. Yalçın'ın, Atiba ile Josef'e "Bu tür kriz durumlarında sizin tecrübeniz çok önemli. Hem saha içi hem dışında arkadaşlarınızın moralini yüksek tutun" dediği kaydedildi.

LARIN'DEN GOL SÖZÜ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Larin'le yaptığı konuşmada da Kanadalı forvetten beklentisini dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Çok formdasın. Milli takımda da bunu gösterdin. Şimdi Kasımpaşa maçında üstüne düşen görevi yine yapmanı istiyorum" derken, Larin'in de gol sözü verdiği vurgulandı.