Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, A Milli Takım'daki performansıyla göz dolduruyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, A Milli Takım'daki performansıyla göz dolduruyor.
FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç'e attığı 2 golle yıldızlaşan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dikkatini çekti.
Ozan Tufan'ın yükselen performansını sürdürmesi durumunda takipte olan birçok kulüp, sezon sonu sarı-lacivertlilerin kapısını aşındıracak.
3 KULÜBÜN RADARINDA!
Kanarya'nın yıldız oyuncusu, Rusya'dan Spartak Moskova, İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich Albion'ın radarında.
Sezonun sona ermesinin ardından bu 3 ekibin Ozan Tufan için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.
Fenerbahçe'de yönetimin yüksek bonservis beklediği başarılı orta saha oyuncusu hakkında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamada bulundu.
Öte yandan Yalçın, A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde sergilediği futbol Hollanda ve Norveç karşısındaki performansını olağanüstü bulduğunu açıkladı.
Ay yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından sonra elemelerde de teknik, taktik ve oyun olarak başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Sergen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı:
"GENÇLER SIRADA BEKLiYOR"
Hürriyet'e konuşan Yalçın, "Futbol basit oyun. Türk futbolcusu çok yetenekli yeter ki güvenmek gerek. Gençlerin öz güvene ihtiyaçları var. Süper Lig'de ve 1. Lig'de çok başarılı ve yetenekli gençlerimiz milli takımdaki gençler gibi hazır bekliyorlar."
"OZAN TUFAN'IN GOL ATMASI BENİ SEVİNDİRDİ"
"Rakibe top kaptırmayacaksın, ceza alanına sokmayacaksın, yüksek topa izin vermeyeceksin. Kontratağa nasıl çıkılır, takım halinde nasıl defans yapılır örneklerini izledik. Performansları süperdi. Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı."
"Kadroda birçok oyuncunun önemli takımlarda forma giymesi ve aynı futbol dilini sahaya yansıtması hem kendilerine hem de izleyenlere büyük keyif verdi."
"Çok mutlu oldum. Maçta öne çıkan ve skora büyük katkıda bulunan Alanya'dan talebem Ozan Tufan'ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."