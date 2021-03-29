Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

Ay yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından sonra elemelerde de teknik, taktik ve oyun olarak başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Sergen Yalçın şu değerlendirmeleri yaptı: