Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

Son dakika spor haberleri: 'dan flaş sözleri ve transfer...

Teknik Direktörü , ve 'ın yıldız futbolcusu hakkında konuştu. A Milli Takım'ımızın ve performansını değerlendiren Yalçın, 'dan eski öğrencisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:03
Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

'nin yıldız futbolcusu , 'daki performansıyla göz dolduruyor.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 'e attığı 2 golle yıldızlaşan 26 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın dikkatini çekti.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

'ın yükselen performansını sürdürmesi durumunda takipte olan birçok kulüp, sezon sonu sarı-lacivertlilerin kapısını aşındıracak.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

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Kanarya'nın yıldız oyuncusu, Rusya'dan Spartak Moskova, İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace ve West Bromwich Albion'ın radarında.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

Sezonun sona ermesinin ardından bu 3 ekibin için resmi girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

'de yönetimin yüksek bonservis beklediği başarılı orta saha oyuncusu hakkında Teknik Direktörü açıklamada bulundu.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

Öte yandan Yalçın, A Milli Takımımız'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde sergilediği futbol ve karşısındaki performansını olağanüstü bulduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

Ay yıldızlı ekibin 2002 Dünya Kupası, 2003 Konfederasyon Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansından sonra elemelerde de teknik, taktik ve oyun olarak başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden şu değerlendirmeleri yaptı:

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

"GENÇLER SIRADA BEKLiYOR"
Hürriyet'e konuşan Yalçın, "Futbol basit oyun. Türk futbolcusu çok yetenekli yeter ki güvenmek gerek. Gençlerin öz güvene ihtiyaçları var. Süper Lig'de ve 1. Lig'de çok başarılı ve yetenekli gençlerimiz milli takımdaki gençler gibi hazır bekliyorlar."

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

"OZAN TUFAN'IN GOL ATMASI BENİ SEVİNDİRDİ"
"Rakibe top kaptırmayacaksın, ceza alanına sokmayacaksın, yüksek topa izin vermeyeceksin. Kontratağa nasıl çıkılır, takım halinde nasıl defans yapılır örneklerini izledik. Performansları süperdi. Şenol Güneş mükemmel bir jenerasyon yakaladı."

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

"Kadroda birçok oyuncunun önemli takımlarda forma giymesi ve aynı futbol dilini sahaya yansıtması hem kendilerine hem de izleyenlere büyük keyif verdi."

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın'dan flaş Ozan Tufan sözleri ve transfer...

"Çok mutlu oldum. Maçta öne çıkan ve skora büyük katkıda bulunan Alanya'dan talebem 'ın gol atması ve heyecanı beni sevindirdi. Uğurcan Çakır da her geçen gün gelişim gösteriyor."

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