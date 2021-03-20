Haberler Beşiktaş Evinde affetmiyor

Evinde affetmiyor

, iç sahada topladığı 34 puanla bu sezon en başarılı takımı konumunda.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:24 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Evinde affetmiyor

'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak - öncesinde siyah-beyazlı takım ligin geride kalan 30 haftasında sahasında ortaya koyduğu performansla dikkati çekiyor. İç sahada çıktığı ilk 2 maçta bir puan alabilen Beşiktaş, daha sonra 8 maçlık galibiyet serisine imza attı. 22. haftada konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 yenilerek sahasında uzun bir aradan sonra mağlup olan siyahbeyazlılar, Vodafone Park'ta çıktığı son 3 maçını ise kazanmayı başardı. Beşiktaş, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda hanesine 34 puan yazdıran siyah-beyazlı ekip, sahasında çıktığı 8 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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