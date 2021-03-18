Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş tek eksikle Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor!

Son dakika spor haberi: tek eksikle derbisine hazırlanıyor!

Son dakika haberleri... 'in 31. haftasında sahasında 'yi konuk edecek Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekipte dışında eksik bulunmuyor. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 15:31
Son dakika spor haberi: Beşiktaş tek eksikle Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor!

'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynanırken antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren dışında eksik bulunmuyor. Siyah-beyazlı ekip, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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