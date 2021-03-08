Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

Beşiktaş yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen Aboubakar'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti. Kamerunlu, buna rağmen kırılmadı ve yaklaşık 1 ay bekledi.

Porto'da aldığı 3 milyon Euro maaşı elinin tersiyle itip, 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. S. Arabistan'tan gelen dolgun kontratı da geri çevirdi.