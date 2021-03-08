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Son dakika spor haberleri: 'ta kasırgası! Küllerinden doğdu

'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı , '2. Beşiktaş' döneminde adeta küllerinden doğdu. Tekrar siyah-beyazlı formayı giyebilmek için ’dan aldığı maaşın yarısını kabul eden ve sakatlık tazminatını göze alan yıldız, performansıyla tam isabet olduğunu fazlasıyla kanıtladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:38
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen 'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti. , buna rağmen kırılmadı ve yaklaşık 1 ay bekledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

'da aldığı 3 milyon Euro maaşı elinin tersiyle itip, 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. S. Arabistan'tan gelen dolgun kontratı da geri çevirdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

SIFIR SAKATLIKLA İSTİKRAR ABİDESİ
Sabah'ın haberine göre; 'da iki sezon önce ciddi bir diz sakatlığı geçiren 'ın transferine büyük risk olarak bakılırken, 29 yaşındaki futbolcu sözleşmesine yazılan, "Mevcut sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçlardan 40 bin Euro kesinti yapılır" maddesine tereddütsüz "Tamam" dedi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

Gelinen noktada hiç sakatlık yaşamadı. Sağlıklı bir şekilde yoluna devam etti, istikrarını oyunda kalma süresiyle de gösterdi. Bu sezon ligde 1910 dakika forma giyerek , Ersin ve 'ın ardından en fazla süre alan 4. isim oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

EN AZ 6.4 MİLYON EURO KAZANDIRACAK
Portekız ekibinden bedavaya transfer edilen 'ın sözleşmesinde "8 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor. Bu rakamın %20'sinin 'ya ödenmesi koşulu var.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

Şimdiden devlerinin dikkatini üzerine çeken yıldız oyuncu, 'tan ayrılması halinde kulübün kasasına en az 6.4 milyon Euro bonservisin girmesini sağlayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

KARİYER REKORUNA RAMAK KALDI
2-1 kazanılan karşısında duble yaparak 15 gole ulaşan , kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

2013-2014 sezonunda 'de formasıyla 16 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, iki gol daha atması halinde lig istatistiklerinde kariyerinin zirvesine ulaşacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

TARAFTARINDAN SAĞLIK EKİBİNE SİTEM
ekibinin kronik sakatlığı olduğu ve sezon içerisinde takıma katkı sağlayamayacağı gerekçesiyle bonservissiz gönderdiği 'ın performansı bu kararı alanları pişman etti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

'nun iki forveti Marega ve Taremi'nin attığı toplam 15 gole , tek başına ulaştı. Mavi-beyazlıların taraftarları her maç sonrası eski futbolcularının performansını konuşurken, özellikle bu kararın alınmasına neden olan sağlık ekibinin değiştirilmesi yönünde kulübe mesajlar yağdırıyor.

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