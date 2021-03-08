Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Aboubakar kasırgası! Küllerinden doğdu

Beşiktaş yönetimi, tekrar siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen Aboubakar'a yazın golcü listesinin son sırasında yer vermişti. Kamerunlu, buna rağmen kırılmadı ve yaklaşık 1 ay bekledi.
Porto'da aldığı 3 milyon Euro maaşı elinin tersiyle itip, 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi kabul etti. S. Arabistan'tan gelen dolgun kontratı da geri çevirdi.
SIFIR SAKATLIKLA İSTİKRAR ABİDESİ
Sabah'ın haberine göre; Porto'da iki sezon önce ciddi bir diz sakatlığı geçiren Aboubakar'ın transferine büyük risk olarak bakılırken, 29 yaşındaki futbolcu sözleşmesine yazılan, "Mevcut sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçlardan 40 bin Euro kesinti yapılır" maddesine tereddütsüz "Tamam" dedi.