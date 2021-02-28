Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti! Rosier ve N'Koudou...

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını ise sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Bu arada Rosier ile N'Koudou'nun kaleye geçmesi ise dikkat çekti.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 Mart saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.