Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti! Rosier ve N'Koudou...

Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarına devam etti! Rosier ve N'Koudou...

Son dakika spor haberleri... 'in 28. haftasında 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların son idmanında Rosier ile N'Koudou kaleye geçti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 14:38 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 14:47
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti! Rosier ve N'Koudou...

'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 3-0 yenen , 'la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını ise sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Bu arada Rosier ile N'Koudou'nun kaleye geçmesi ise dikkat çekti.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 Mart saat 12.00'de 'nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla 'ya giderek kampa girecek.

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