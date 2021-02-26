Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: 3 puandan fazlası! İşte Beşiktaş-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri: 3 puandan fazlası! İşte Beşiktaş-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri... 'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor'u ağırlayacak. 3 futbolcusu iyileşen Kartal evinde kazanarak lider Galatasaray ile 3 puan farkı eritmek ve galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve mücadelenin muhtemel 11'leri.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:41 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: 3 puandan fazlası! İşte Beşiktaş-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto 'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'daki maçı yönetecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla G.Saray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Kartal bugün alacağı galibiyetle hem liderle arasındaki puan farkını eritmek hem de galibiyet serisini 3 maça çıkartarak şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor.

MONTERO&CENK YOK
Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların üçünden iyi haber geldi. G.Birliği maçında sakatlanan , takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren 'ın tedavileri de sona erdi. Üç oyuncunun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Dizinde ödem tespit edilen Tosun ile tedavisi süren Montero ise kadroda yok.

N'SAKALA VE VIDA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta Sarı kart cezalısı olan ile kırmızı kart cezalısı olduğu için G.Birliği maçında forma giyemeyen Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçıyla siyahbeyazlı kadroya geri dönecek. İki futbolcu, teknik direktör 'ın görev vermesi halinde bugünkü müsabakada forma giyebilecek.

4 KARTAL SINIRDA
Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan , , Ghezzal ve de Souza bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

İki takım arasındaki rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Denizlispor son galibiyetini 2004-05 sezonunda alabilmişti.

Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 41 karşılaşmada siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Gökhan, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

DENİZLİSPOR: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Mohamed, Murawski, Sagal, Diskerud, Recep, Mesanovic, Rodellega

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