Son dakika spor haberleri: 3 puandan fazlası! İşte Beşiktaş-Denizlispor maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'daki maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla G.Saray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor. Kartal bugün alacağı galibiyetle hem liderle arasındaki puan farkını eritmek hem de galibiyet serisini 3 maça çıkartarak şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor.

MONTERO&CENK YOK

Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların üçünden iyi haber geldi. G.Birliği maçında sakatlanan Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başladı. Cezayirli oyuncunun yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Rıdvan Yılmaz ile antrenmanda sakatlık geçiren Oğuzhan'ın tedavileri de sona erdi. Üç oyuncunun da maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Dizinde ödem tespit edilen Cenk Tosun ile tedavisi süren Montero ise kadroda yok.

N'SAKALA VE VIDA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Sarı kart cezalısı olan Domagoj Vida ile kırmızı kart cezalısı olduğu için G.Birliği maçında forma giyemeyen Fabrice N'Sakala, Denizlispor maçıyla siyahbeyazlı kadroya geri dönecek. İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bugünkü müsabakada forma giyebilecek.

4 KARTAL SINIRDA

Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

İki takım arasındaki rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı. Denizlispor son galibiyetini 2004-05 sezonunda alabilmişti.

Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 41 karşılaşmada siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi.

İŞTE BEŞİKTAŞ-DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Gökhan, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar

DENİZLİSPOR: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Mohamed, Murawski, Sagal, Diskerud, Recep, Mesanovic, Rodellega