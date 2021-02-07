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yüksekten uçmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

Vodafone Park’ta ’u ağırlayacak olan siyah beyazlılar ikinci yarının ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal'da Mensah ile Dorukhan kart cezalısı, Töre ve Rıdvan sakat.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş yüksekten uçmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler
, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında bugün İttifak Holding Konyaspspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Ligin ilk devresini lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarıya Trabzonspor'a 2-1 yenilerek başlarken, ardından Fraport TAV Antalyaspor'la da deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve iki maçta 5 puan kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, Larin, Aboubakar
KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

KAYIPSIZ GEÇMELİYİZ
Beşiktaş yeniden çıkış yakalamak için mutlak galibiyet peşinde. Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında birçok gol şansından yararlanamayan ve 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılarda Yalçın, antrenmanlarda özellikle gol yollarındaki isimler üzerinde durdu. Konya karşısında hata istemeyen Yalçın, hem Konya hem de G.Birliği maçlarının kazanılarak bay geçilecek olan 26. haftaya kayıpsız girmek istiyor.

3 FUTBOLCU SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Ghezzal ve Rosier, maçında sarı kart görmeleri durumunda G.Birliği'ne karşı forma giyemeyecek.

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