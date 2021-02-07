Beşiktaş yüksekten uçmak istiyor! İşte muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, Larin, Aboubakar
KONYASPOR - Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
KAYIPSIZ GEÇMELİYİZ
Beşiktaş yeniden çıkış yakalamak için mutlak galibiyet peşinde. Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında birçok gol şansından yararlanamayan ve 2 mücadelede de puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılarda Yalçın, antrenmanlarda özellikle gol yollarındaki isimler üzerinde durdu. Konya karşısında hata istemeyen Yalçın, hem Konya hem de G.Birliği maçlarının kazanılarak bay geçilecek olan 26. haftaya kayıpsız girmek istiyor.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Vida, Ghezzal ve Rosier, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda G.Birliği'ne karşı forma giyemeyecek.