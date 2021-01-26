Haberler Beşiktaş Onlardan daha iyisi yok! Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip çıktı

Onlardan daha iyisi yok! 'a Premier Lig'den talip çıktı

'ta - ikilisi attıkları 23 golle, ligdeki 8 takımdan fazla gol ürettiler. 4 büyüklerin en skorer isimleri olan ikiliden Aboubakar’a talip oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Onlardan daha iyisi yok! Vincent Aboubakar'a Premier Lig'den talip çıktı

'ın golcüleri ve , 'in ilk yarısına damga vurdu. 19 lig maçında forma giyen Larin, 12 gol atıp 3 asist yaparken, resmi maçlarda ise toplam 15 gol kaydetti. 16 lig maçında oynayan Aboubakar ise 11 gol, 2 asiste imza attı. İki oyuncu toplamda 23 gole imza atarken, 5 de asist yaptılar. Larin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında 'en iyiler' olarak dikkat çekiyor. Sezona - ikilisiyle başlayan , bu iki oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, - ikilisine sahip olan , hücum hattından 6 gollük performans aldı. forması giyen -Afobe ikilisi ise ligde toplam 10 gole imza attılar. Bu arada basını, siyah-beyazlıların Kamerunlu forveti 'a, 'ın talip olduğunu iddia etti.

1750 EURO'YA ABOU FORMASI
Beşiktaşlı oyuncuların F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde giydiği imzalı formalar kulübün yayınladığı bir site üzerinden satışa çıkarıldı. Satış bedelleri arasında rekor fiyat Aboubakar'ın formaları için belirlendi. Kamerunlunun F.Bahçe derbisi forması 1750 euro, G.Saray maçı forması ise 439 euro'ya satışa sunuldu.

SON DAKİKA