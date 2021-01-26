Haberler Beşiktaş Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya

Son dakika transfer haberi: Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu mevki için aday sayısını ikiye indirdi. Siyah-beyazlıların, veya Kasımpaşalı 'dan birini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

'ta santrfor harekatı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör 'ın "Evet, onu istiyoruz" dediği Hulk için teklif edilen ve istenilen rakamlar arasında büyük fark var.

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Hulk'un menajeri 'yı arayan menajer , siyah-beyazlıların Brezilyalı golcüye 1.5 yıl için imza parası da dahil 3.5 milyon euro verebileceğini söyledi.

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Ancak Hulk'un menajeri sadece yarım sezon için 3.5 milyon euro istediklerini (Sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euro + 750 bin euro imza parası +1 milyon euro menajerlik ücreti) iletti.

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

BU RAKAMLAR İMKANSIZ
'un ise Hulk'un menajerine, 'ın bu rakamı ödemesinin imkansız olduğunu, Hulk'un 'da şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyorsa artık parayı düşünmekten vazgeçmesini söyledi.

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Nuno'nun ise 'a, ve 'in 'ta kazandığı rakamları örnek gösterdiği öğrenildi. Beşiktaş ise Hulk transferinde 1.5 yıl için 3.5 milyon euro'luk son tekliflerini ilettiği "Kabul ediyorsanız bu işi bitiririz" dedi, şimdi sambacının menajerinden yanıt bekleniyor.

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

İKİNCİ ADAY KOITA!

Siyah-beyazlıların forvet listesindeki bir diğer isim de Fode . ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve şu anda kadro dışı bırakılan Gineli yıldız için Kasımpaşalı yönetici 'ın 'dan Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamalar şöyle: "Hem Başkan Çebi hem de Yalçın bizden Koita'yı istedi.

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Sayın Çebi bizim yakın dostumuz. bizim için çok değerli bir kulüp. Türk futboluna her zaman destek olacağız. Sayın 'in bakış açısı da budur" dedi ve şöyle devam etti:

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

İSTEYENİ ÇOK
"'yı 'de 3-4 kulüp istiyor. da bu takımlar arasında en ciddisi. şu an tek başına idman yapıyor. Koita ilkesel olarak yapmaması gerekeni düzelttiği vakit antrenmanlarımıza da çıkar gereken teklifleri de değerlendiririz."

Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Gineli oyuncunun ile arasındaki soğuk rüzgarları sonlandırması durumunda transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fode , bu sezon 'ın takım otobüsünü işaret ederek "Devre arasında bu otobüse bineceğim" demişti.

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