Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

BU RAKAMLAR İMKANSIZ Bulut 'un ise Hulk'un menajerine, Beşiktaş 'ın bu rakamı ödemesinin imkansız olduğunu, Hulk'un Avrupa 'da şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyorsa artık parayı düşünmekten vazgeçmesini söyledi.

Nuno'nun ise Bulut 'a, Vida ve Ljajic 'in Beşiktaş 'ta kazandığı rakamları örnek gösterdiği öğrenildi. Beşiktaş ise Hulk transferinde 1.5 yıl için 3.5 milyon euro'luk son tekliflerini ilettiği "Kabul ediyorsanız bu işi bitiririz" dedi, şimdi sambacının menajerinden yanıt bekleniyor.

İKİNCİ ADAY KOITA!

Siyah-beyazlıların forvet listesindeki bir diğer isim de Fode Koita. Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve şu anda kadro dışı bırakılan Gineli yıldız için Kasımpaşalı yönetici Fatih Saraç'ın A Spor'dan Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamalar şöyle: "Hem Başkan Çebi hem de Yalçın bizden Koita'yı istedi.