Kartal'da golcü operasyonu! Ya Hulk ya Koita

Beşiktaş'ta santrfor harekatı tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Evet, onu istiyoruz" dediği Hulk için teklif edilen ve istenilen rakamlar arasında büyük fark var.
Hulk'un menajeri Ferreira'yı arayan menajer Ahmet Bulut, siyah-beyazlıların Brezilyalı golcüye 1.5 yıl için imza parası da dahil 3.5 milyon euro verebileceğini söyledi.
Ancak Hulk'un menajeri sadece yarım sezon için 3.5 milyon euro istediklerini (Sezon sonuna kadar 1 milyon 750 bin euro + 750 bin euro imza parası +1 milyon euro menajerlik ücreti) iletti.