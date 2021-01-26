Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Adem Ljajic'e aşk dopingi! Yeniden doğdu

Son dakika haberi: 'e aşk dopingi! Yeniden doğdu

Son dakika haberi: Eski kız arkadaşından ayrıldıktan sonra depresyona giren ve Beşiktaş'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu , yeni yenge ile hayata döndü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 00:38
Son dakika Beşiktaş haberi: Adem Ljajic'e aşk dopingi! Yeniden doğdu

'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu geri döndü. Sırp yıldız eski kız arkadaşı ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşadı.

GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ

maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi… Yeni yenge ile mükemmel birn uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor…

219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI

20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.

Sırp yıldız Adem Ljajic özel hayatını düzene soktuktan sonra sahalara müthiş dönüş yaptı.

Takvim

SON DAKİKA