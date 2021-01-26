Son dakika Beşiktaş haberi: Adem Ljajic'e aşk dopingi! Yeniden doğdu

Beşiktaş'ta uzun süre forma giyemeyen yıldız oyuncu Adem Ljajic geri döndü. Sırp yıldız eski kız arkadaşı Sofija Milosevic ile ayrıldıktan sonra uzun süre depresyona girdi. Futbola bir türlü odaklanamadı ve büyük performans düşüklüğü yaşadı.



GÖZTEPE MAÇINDA DÖKTÜRDÜ



Göztepe maçında 1 gol atan ve döktüren Ljajic'teki değişimin sırrı yeni sevgilisi… Yeni yenge Zubejda Buba Beckovic ile mükemmel birn uyum yakalayan Ljajic sahada da döktürüyor…



219 GÜN SONRA GOLLE TANIŞTI



20 Haziran 2020 tarihinden sonraki ilk golünü atan Sırp futbolcu Adem Ljajic, geçen sezon 29 maçta 7 gol 7 asist üretmişti. Ljajic, 219 gün aradan sonra bir kez de gol atmış oldu.



Sırp yıldız Adem Ljajic özel hayatını düzene soktuktan sonra sahalara müthiş dönüş yaptı.

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