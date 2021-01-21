Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Beşiktaş'a karşı birçok futbolcunun menajeri dava açtı. Beşiktaş Futbol Yatırımları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli ara döneme ilişkin özet konosolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunda kulübün tüm alacaklıların açtığı davalar için mali tablolarda, 308 milyon 742 bin liralık karşılık ayırdığı belirtildi.

ALACAK DAVALARININ KARŞILIĞI NE KADAR? Ajansspor'un haberine göre şirketin açıklamasında söz konusu borç ve karşılıkların 246 milyon 857 bin lirasının alacak davaları, 50 milyon 627 bin lirasının ise menajer alacak davaları ve 11 bin 257 bin lirasının da personel alacak davalarına istinaden ayrıldığı kaydedildi.