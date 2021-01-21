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'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Son dakika haberleri... 'de son olarak derbide 'ı mağlup eden Beşiktaş, liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncusu Kevin N'Koudou'nun kulübü 'ya şikayet ettiği haberi akıllara daha önce açılan davaları getirdi. Peki, Beşiktaş dava açan futbolculara ve menajerlere ne kadar ödeme yaptı? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 09:58
Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

'a karşı birçok futbolcunun menajeri dava açtı. Beşiktaş Futbol Yatırımları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli ara döneme ilişkin özet konosolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunda kulübün tüm alacaklıların açtığı davalar için mali tablolarda, 308 milyon 742 bin liralık karşılık ayırdığı belirtildi.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

ALACAK DAVALARININ KARŞILIĞI NE KADAR?

Ajansspor'un haberine göre şirketin açıklamasında söz konusu borç ve karşılıkların 246 milyon 857 bin lirasının alacak davaları, 50 milyon 627 bin lirasının ise menajer alacak davaları ve 11 bin 257 bin lirasının da personel alacak davalarına istinaden ayrıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Eski başkan Fikret Orman'ın yönetimde olduğu 2019'dan itibaren açılan davalarda aralarında Dusko Tosic, Loris Karius, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Burak Yılmaz'ın menajeri başta olmak üzere, çok sayıda menajer ve menajerlik şirketi Futbol Yatırımları'na karşı icra takibi başlattı.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Dusko Tosic'in menajerlik şirketi Soccer Mondial AG 651 bin 187 euro'luk, Karius'un menajeri Florian Heinrich Goll ise 304 bin 281 bin euro'luk icra takibi başlattı.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Jeremain Lens'in menajerlik şirketi Sports Entertainment Group da 198 bin 152 euro'luk icra takibi başlattırken, Adem Ljajic transferi nedeniyleyse iki ayrı menajerlik şirketi 'a karşı icraya gitti. Açıklamaya göre; Primus Sports Consultancy 539 bin 408 Euro ve 177 bin 229 euro'luk, Base Soccer Agency de 126 bin 62 euro'luk takip başlattı. Böylece Ljajic nedeniyle talep edilen toplam menajerlik tutarı 840 bin 699 euro'yu buldu.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Tyler Boyd'un menajeri Vlado Bozinoski 121 bin 299 euro'luk icra takibi başlatırken, Kevin N'Koudou'nun menajeri Meissa N'diaye tarafından başlatılan icra takibinin tutarı 540 bin euro.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen de 1 milyon 54 bin 780 liralık icra takibi için dava açarken, Ahmet Bulut'un menajerlik şirketi Futbol Enternasyonel Menajerlik ise 272 bin 667 euro'luk çek alacağı ve 386 bin 663 euro'luk alacak için icra takibi başlattı.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Ayrıca Rui Pedro Vierira Da Costa 225 bin euro, Constantine Smyrniotis de 151 bin 36 euro ve Forward Rights Management de toplam 607 bin 62 euro'luk icra için yargıya başvurdu.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Öte yandan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi-CAS, 2018-2019 sezonun ikinci devresinde 1 milyon euro karşılığında forması giyen Japon yıldız Shinji Kagawa'nın menajeri Arturo Juan Canales Camps'e 135 bin euro ödenmesine hükmetti.

Beşiktaş'tan davalara servet! İşte ödenen paralar

Futbol Yatırımları AŞ'den KAP'a gönderilen ara dönem finansal denetim raporunda "Davacı, 135.000 euro menajerlik ücretinin, işlemiş yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödenmesine hükmedilmesini talep etmektedir. 8 Aralık 2020 tarihinde şirkete gönderilen CAS kararında menajere 135 bin euro'yu 16 Şubat 2019 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödemesine hükmedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" denildi.

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