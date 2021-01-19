Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Venlo teknik menajeri Stan Valckx, "Teklif herkes için iyiyse, bir şey yapamayız. Pazarlık olmasını önlemek istiyoruz" diyerek Beşiktaş 'ın ilk teklifini reddettiklerini söyledi.

Sezon başında 200 bin euro'ya gittiği Venlo'da 16 maçta 16 gol ve 1 asistle oynayan Giakoumakis için Torunoğulları'nın yaptığı 1.5 milyon euro teklifin 1.7 milyon euro'ya çıkarıldığı belirtildi.