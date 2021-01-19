Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Son dakika transfer haberi: 'ın golcüsü Komşu'dan! ...

Son dakika transfer haberleri... Son günlerde transfer girişimlerini hızlandıran lider , Yunan forvet için girişimlerini hızlandırdı. 26 yaşındaki golcünün kulübü 'ya 1.7 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran , yönetici Erdal Torunoğulları'nın menajeriyle ön görüşme yaptığı Yunan golcü 'e sıcak bakmaya başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

teknik menajeri Stan Valckx, "Teklif herkes için iyiyse, bir şey yapamayız. Pazarlık olmasını önlemek istiyoruz" diyerek 'ın ilk teklifini reddettiklerini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Sezon başında 200 bin euro'ya gittiği 'da 16 maçta 16 gol ve 1 asistle oynayan Giakoumakis için Torunoğulları'nın yaptığı 1.5 milyon euro teklifin 1.7 milyon euro'ya çıkarıldığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Ayrıca yıllık 150 bin euro'ya oynayan oyuncuya da 750 bin euro önerildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Bu arada taraftarları sosyal medya hesabından, "Görünüşe göre , Giakoumakis'le ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Taraftarlar 'Come To ' kampanyası başlattılar" diye yazdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Komşu'dan! Georgios Giakoumakis...

Buna cevap olarak yöneticilerinden Ramon Testroote de, "Fenomen için yeterli değil" diyerek 'ın parayı biraz daha yükseltmesini beklediklerini ifade etti.

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