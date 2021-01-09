Haberler Beşiktaş Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

Isimat-Mirin'e talip! ...

Son dakika transfer haberi... Aldığı başarılı sonuçlarla ligde ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala zirveye yerleşen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de hız kazanmış durumda. Siyah-beyazlılarda kadroya katılacak isimlerin yanında gönderilecek isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:58 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 11:02
Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

'ta bu sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat-Mirin'e talip oldu.

Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

Mavi beyazlı ekip, 29 yaşındaki stoperi ilk aşamada sezon sonun kadar kiralık istiyor.

Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

Mirin'in teklifi kabul etmesi halinde siyah beyazlılar transfere onay verecek.

Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

'ın 2019 Ocak ayında 'den 350 bin euro bedeli ile kadrosuna kattığı Fransız oyuncu, siyah beyazlı takımla 14 maça çıktı.

Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

Geçen sezon 'nın takımında kiralık olarak forma giyen Isimat-Mirin, bu sezon teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Isimat-Mirin'e Büyükşehir Belediye Erzurumspor talip! Beşiktaş...

29 yaşındaki oyuncunun ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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