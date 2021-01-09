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Atakaş deplasmanında

'in 17. haftasında sahasında 'u 6-0'lık skorla mağlup eden , 18. haftada deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede düdük çalacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:06
Beşiktaş Atakaş Hatayspor deplasmanında

, 18. haftasında yarın Atakaş 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle liderliğe yerleşen Beşiktaş, oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligdeki ilk sezonunda Atakaş Hatayspor ise 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 6. sırada yer alıyor.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

'de aldığı üst üste galibiyetlerle liderliğe yerleşen siyah-beyazlılar oynadığı son 5 maçı da kazandı.

Ligin 12. haftasında 'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından 'u 4-0, 'nü 1-0, u 3-0, 'u 2-0, 'u 6-0 yendi.

STOPERLER CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte ve 'nın yanı sıra yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida, Welinton ve Mensah, Atakaş Hatayspor maçında da sarı kart görürse, 19. haftada ile oynanacak derbi maçta cezalı duruma düşecek.

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