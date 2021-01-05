Son dakika: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kamp kadrosu açıklandı! Aboubakar ve Ghezzal...

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve takıma dahil olan Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi. Sakatlığı geçen Rachid Ghezzal de kamp kadrosunda yer aldı.

Takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre kadroda bulunmuyor.



İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kamp kadrosu...

Ersin, Utku, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Mensah, N'Koudou, Güven, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan, Aboubakar.