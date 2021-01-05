Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kamp kadrosu açıklandı! Aboubakar ve Ghezzal...

Son dakika: 'ın kamp kadrosu açıklandı! Aboubakar ve Ghezzal...

'in 17. haftasında 'u ağırlayacak olan 'ın kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda ve kadroda yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 18:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 18:32
Son dakika: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kamp kadrosu açıklandı! Aboubakar ve Ghezzal...

'ın 'in 17. haftasında ile yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden ve takıma dahil olan , teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi. Sakatlığı geçen de kamp kadrosunda yer aldı.

Takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre kadroda bulunmuyor.

İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor kamp kadrosu...
Ersin, Utku, Rosier, Montero, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Kartal Yılmaz, Mensah, N'Koudou, Güven, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan, Aboubakar.

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