Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Sivasspor maçında Oğuzhan Özyakup 1 yıl 1 gün sonra gol attı!

- maçında 1 yıl 1 gün sonra gol attı!

'in 15. haftassında sahasında ağırladığı 'u 3-0 gibi net bir skorla geçti. Sivasspor karşısında oyuna sonradan giren ve 90+2. dakikada attığı golle maçın sonucunu ilan eden , Süper Lig’de 1 yıl 1 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:32
Beşiktaş-Sivasspor maçında Oğuzhan Özyakup 1 yıl 1 gün sonra gol attı!

'in 15. haftasında , konuk ettiği 'u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 28 yaptı ve ligde ikinci sıraya yükseldi. 90+2. dakikada fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan eden da tam 1 yıl 1 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon ilk yarının son haftasında 27 Aralık 2019'da oynanan ve Beşiktaş'ın 'ni 4-1 mağlup ettiği mücadelede gol sevinci yaşayan Oğuzhan Özyakup, daha sonra 'nın yolunu tutmuş ve ligin ikinci yarısını Feyenoord'da geçirmişti. Hollanda Ligi'nde forma giydiği 3 maçta 1 gol atan Oğuzhan, liglerin iptal olmasının ardından 'ye dönmüştü. Sivasspor maçında gol sevinci yaşayan ve galibiyete katkıda bulunan Oğuzhan, 1 yıl 1 gün aradan sonra skor üretmeyi başardı.

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