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- maçında VAR golü verdi!

Süper Lig'in 15. haftasında , Vodafone Park'ta ile karşı karşıya gelirken, maçın 18. dakikasında siyah beyazlılar golü buldu. Sivassporlu oyuncuların itirazı sonrası pozisyon VAR tarafından incelendi ve gol, geçerlilik kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:43 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:07
Beşiktaş - Sivasspor maçında VAR golü verdi!

'ın Süper Lig'in 15. haftasında evinde ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 18. dakikasında ağları sarstı.

18. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Güven kafayı vurdu, Samassa'yı mağlup ederek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Sivassporlu oyuncular pozisyon öncesinde topun dışarıdan çevrildiğini belirterek, golün iptal edilmesi yönünde itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler golü verirken, VAR odasında Koray Gençerler'in yaptığı inceleme sonrasında karar değişmedi ve gol nizami sayıldı.

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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