Beşiktaş - Sivasspor maçında VAR golü verdi!

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 15. haftasında evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 18. dakikasında Güven Yalçın ağları sarstı.

18. dakikada Beşiktaş'ta Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Güven kafayı vurdu, Samassa'yı mağlup ederek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Sivassporlu oyuncular pozisyon öncesinde topun dışarıdan çevrildiğini belirterek, golün iptal edilmesi yönünde itirazlarda bulundu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler golü verirken, VAR odasında Koray Gençerler'in yaptığı inceleme sonrasında karar değişmedi ve gol nizami sayıldı.



(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)