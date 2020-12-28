Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcular annesi vefat eden Aboubakar'ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular annesi vefat eden Aboubakar'ı unutmadı

'in 15. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'ın golü ile öne geçen siyah-beyazlılar gol sevincini annesini kaybeden Aboubakar'ın formasını yedek kulübesinden alarak kutladılar.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:18
Beşiktaşlı futbolcular annesi vefat eden Aboubakar'ı unutmadı

, karşısında 18. dakikada 'ın golüyle öne geçerken, siyah-beyazlı futbolcular, annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı.

'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar'ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve bugün cenaze için Kamerun'a giden Aboubakar'ı unutmayan futbolcular, Güven'in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.

İŞTE O KARE:

SON DAKİKA