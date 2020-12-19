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'ın toplam borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL olarak açıklandı

Son dakika haberine göre 'ın yapılan olağan divan kurulu toplantısında kulübün toplam borcu açıklandı. Buna göre siyah-beyazlıların toplam borcu; 3 milyar 376 milyon 82 bin TL olarak duyuruldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:02
Beşiktaş'ın toplam borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL olarak açıklandı

Kulübü 2020 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu Toplantısı yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle çevrimiçi ortamda yapıldı.
Vodafone Park'taki basın toplantı salonundan yapılan yayına yönetim kurulundan başkan ve ve genel sekreter Mesut Urgancılar ile divan kurulu ve denetleme kurulundan başkan ve birer üye katıldı.

Divan başkanlığının sunum konuşmasından sonra söz alan Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tuncel'in yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirası olduğu ifadesi yer aldı.

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