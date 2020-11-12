Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü depremi! 5 futbolcu pozitif çıktı

Son dakika: 'ta corona virüsü depremi! 5 futbolcu pozitif çıktı

ekiplerinden 'ta corona virüsü depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden, 5 futbolcunun COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böylece 'da pozitif vaka sayısı 8'e yükseldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:09 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:38
Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü depremi! 5 futbolcu pozitif çıktı

'ta corona virüsü kabusu sürüyor. Siyah-beyazlılar, son yapılan COVID-19 testleri neticesinde 5 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını açıkladı. 'da corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 8'e yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK 'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir.

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