Haberler Beşiktaş Bu durum asla kabul edilemez

Bu durum asla kabul edilemez

'ın başarılı forveti Cyle Larin, karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Bu durum asla kabul edilemez

'ın başarılı forveti Cyle Larin, karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi. Kanadalı yıldız Larin maç sonrasında açıklamasında; "Eğer büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu. Yaşanan bu durumu ortadan kaldırması gereken de bizleriz ve bunun için yarından itibaren düğmeye basmamız gerekiyor. Aksi halde şampiyonluk yarışında işimiz kolay olmaz" diye konuştu.

BİR GOL, BİR DİREK

Larin, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü G.Antep filelerine göndermeyi başardı. İlk golünü 'a atan Kanadalı oyuncu, forma giydiği son üç maçta da (, Yeni , G.Antep) rakip fileleri havalandırmayı başardı. Larin, teknik direktör 'ın taktiği gereği zaman zaman da kanatlardan hücumla destek oluyor. dün akşam 39'uncu dakikada yaptığı şık plase vuruşu direkten geri gelen Larin, takımına 61'inci dakikada beraberlik golünü getirse de; kırmızı-siyahlıların üst üste attığı goller nedeniyle takımına puan anlamında katkı sağlayamadı.

BİZE ULAŞIN