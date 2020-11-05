Haberler Beşiktaş Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! Gaziantep maçında...

Tahkim Kurulu'ndan kararı! maçında...

'ta son dakika haberi... Tahkim Kurulu, aldığı kararla 'nın cezasını indirdi. Buna göre Brezilyalı futbolcu siyah beyazlıların FK ile oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 17:31 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020 Perşembe 23:54
Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! Gaziantep maçında...

'ın Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmada Brezilyalı futbolcu , kırmızı kart görmüştü.

Maçın ardından PFDK, Josef'e 2 maçlık ceza vermişti ve bunun ardından bir geri dönüş oldu.

MAÇ KADROSUNA DAHİ ALINDI
Siyah beyazlıların maç kafilesine dahil ettiği Josef'in, PFDK tarafından cezasının indirildiği ve Sergen Yalçın'ın formayı vermesi halinde oyuncunun sahada olabileceği kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Josef De Souza Dias'ın 2 resmi müsabakadan men cezasının; olayın oluş şekli, Tahkim Kurulu'nun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verildi"

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