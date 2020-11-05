Tahkim Kurulu'ndan Josef de Souza kararı! Gaziantep maçında...

Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu karşılaşmada Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, kırmızı kart görmüştü.

Maçın ardından PFDK, Josef'e 2 maçlık ceza vermişti ve bunun ardından bir geri dönüş oldu.

MAÇ KADROSUNA DAHİ ALINDI

Siyah beyazlıların Gaziantep maç kafilesine dahil ettiği Josef'in, PFDK tarafından cezasının indirildiği ve Sergen Yalçın'ın formayı vermesi halinde oyuncunun sahada olabileceği kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"Josef De Souza Dias'ın 2 resmi müsabakadan men cezasının; olayın oluş şekli, Tahkim Kurulu'nun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verildi"