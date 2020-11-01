Tümer Metin'den Sergen Yalçın cevabı! "Liyakatinde..."

TRT Spor'da yorumculuk yapan Beşiktaş'ın efsane ismi Tümer Metin, geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın'la ilgili flaş açıklamalarda bulunmuştu. "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta" diyen Metin'in bu sözleri, siyah-beyazlı camia ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulunan Tümer Metin, Yalçın hakkında sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyledi.

İşte Metin'in açıklamalarından satır başları:

Camiaların efsaneleri hep zor şartlarda gitti. Fatih Terim ayrılsa, Bülent Korkmaz takımın başına geçer mi? Hepsi liyakatiyle hoca olmuştur. Trol hesaplara aldırış etmem, söylediklerimin arkasındayım. Bu ülkede efsaneler hep en zor zamanda geldi. Başarılı olanlar kaldı, olamayanları anında gönderdiler.

"SÖYLEDİKLERİM ONA KARŞI GÜVENOYU OLDU"

Sergen Hoca diyor ki 'Tazminatım bile yok', bu sözleri dinlediniz mi? Bu ligde kimin tazminatı yok? Eddie Newton'ın bile tazminatı var! Sen gelirken efsane, evladına, değerine kıymet verdin mi? Sergen Hoca yatsın, kalksın, bu söylediklerimle ona karşı güvenoyu oldu.

"30 BİN KİŞİLİK İMZA TÖRENİ GÜZEL AMA..."

Yarın işler kötü gittiğinde Sergen Hoca'nın arkasında durun. Ben dururum. Laflarımın içinden bir şeyi cımbızla çekiyorlar. Sergen Hoca'nın liyakatinde şüphe duymam ama yönetimin verdiği değeri göreceğim. 30 bin kişilik imza töreni güzel ama yarın işler kötü gidince verdiğiniz değeri göreceğim. Galatasaray'da Bülent Korkmaz'ın adı geçiyor mu? Beşiktaş'ta Samet Aybaba, Tayfur Havutçu, Rıza Çalımbay'ın adı bir daha geçiyor mu? Geçiyorsa, hangi şartlarda geçiyor? Maç 3-3 bitse yönetim kovmaz, Sergen Hoca bırakırdı."