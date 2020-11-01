Haberler Beşiktaş Tümer Metin'den Sergen Yalçın cevabı! "Liyakatinde..."

'den cevabı! "Liyakatinde..."

'ın efsane futbolcularından 'in geçtiğimiz hafta hakkında sarf ettiği, "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta" sözleri siyah-beyazlı camianın tepkisini çekmişti. Bu tepkiler üzerine açıklamada bulunan Metin, yanlış anlaşıldığını belirterek, "'nın liyakatinde şüphe duymam ama yönetimin verdiği değeri göreceğim" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 12:04 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 12:14
Tümer Metin'den Sergen Yalçın cevabı! "Liyakatinde..."

Spor'da yorumculuk yapan 'ın efsane ismi , geçtiğimiz hafta 'la ilgili flaş açıklamalarda bulunmuştu. "Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada. Liyakat bitmiş Beşiktaş'ta" diyen Metin'in bu sözleri, siyah-beyazlı camia ve taraftarlar tarafından büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulunan Tümer Metin, Yalçın hakkında sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyledi.

İşte Metin'in açıklamalarından satır başları:

Camiaların efsaneleri hep zor şartlarda gitti. ayrılsa, takımın başına geçer mi? Hepsi liyakatiyle hoca olmuştur. Trol hesaplara aldırış etmem, söylediklerimin arkasındayım. Bu ülkede efsaneler hep en zor zamanda geldi. Başarılı olanlar kaldı, olamayanları anında gönderdiler.

"SÖYLEDİKLERİM ONA KARŞI GÜVENOYU OLDU"
diyor ki 'Tazminatım bile yok', bu sözleri dinlediniz mi? Bu ligde kimin tazminatı yok? Eddie Newton'ın bile tazminatı var! Sen gelirken efsane, evladına, değerine kıymet verdin mi? Sergen Hoca yatsın, kalksın, bu söylediklerimle ona karşı güvenoyu oldu.

"30 BİN KİŞİLİK İMZA TÖRENİ GÜZEL AMA..."
Yarın işler kötü gittiğinde Sergen Hoca'nın arkasında durun. Ben dururum. Laflarımın içinden bir şeyi cımbızla çekiyorlar. Sergen Hoca'nın liyakatinde şüphe duymam ama yönetimin verdiği değeri göreceğim. 30 bin kişilik imza töreni güzel ama yarın işler kötü gidince verdiğiniz değeri göreceğim. 'da Bülent Korkmaz'ın adı geçiyor mu? Beşiktaş'ta , , 'ın adı bir daha geçiyor mu? Geçiyorsa, hangi şartlarda geçiyor? Maç 3-3 bitse yönetim kovmaz, Sergen Hoca bırakırdı."

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